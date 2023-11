“Imposible no llorar”: La tierna publicación de Carolina Braedt dedicada a Javier Masías | El Gran Chef Famosos 

El último jueves 9 de noviembre, la retadora Carolina Braedt fue eliminada de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. La influencer peruana prometió regresar a la cocina y recibió un emotivo mensaje por parte del jurado Javier Masías.

El crítico gastronómico no dudó en mostrar su aprecio por la retadora que solo estuvo tres días en la competencia, pero, según comentó, conquistó a todo el equipo. “Has llegado a la competencia por apenas unos días y te has ganado el corazón de todos los jueces, del conductor, los camarógrafos, el que abre la puerta, el público en casa y tus rivales. Eso tiene que ver con que eres un ave muy extraña para la televisión”, aseguró.

Asimismo, Javier Masías comentó que la influencer es “una chica joven, extremadamente inteligente, empática, sensible, tienes recursos para resolver y encima guapa que normalmente la gente se fijará en eso primero, pero acá ya sabemos que eso no importa. Te agradezco haber venido a esta competencia, has hecho que esto sea muy memorable”.

Por eso, la participante no dudó en subir un video en su perfil de Instagram con el mensaje que le dejó Javier Masías al ser eliminada de “El Gran Chef Famosos”. Y, además, agregó en la descripción: “Y las palabras de Javier Masías, imposible no llorar”. Mira la publicación aquí:

Instagram @carolinabraedt

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.