“Hice reír a Javier Masías”: Christian Ysla feliz tras sacarle una sonrisa al temible jurado de El Gran Chef Famosos

Christian Ysla es uno de los participantes de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos. El actor ha participado en las distintas galas de la competencia de cocina y continúa demostrando su destreza culinaria frente a los jurados conformados por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

El improvisador ha tenido buenos y malos momentos en el concurso, pero ha sabido sobrellevar la situación de la mejor manera posible. En algunas ocasiones, Ysla ha recibido duras críticas por sus preparaciones.

Sin embargo, también hubo ocasiones donde el jurado alabó sus platillos de la noche. Esto fue tan gratificante para Ysla, que a través de sus redes sociales, realizó un reel sobre Javier Masías, a quien hizo reír con una de sus preparaciones.

“Desde que estoy en El Gran Chef Famosos he tenido grandes satisfacciones. He conocido grandes amigos, he preparado buenos platos. Pero nada se compara con hacer reír a Javier Masías”, dice el actor en el video.

El participante compartió este reel en Instagram, donde los chefcitos han comentado su publicación. Además, Javier Masías también lo ha visto y no dejó pasar la oportunidad para comentarle: Voy a resetearme. Esto no va a seguir así!!! 🔥”.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Quiénes forman parte de la cuarta temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo.