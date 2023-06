“He ganado nuevos amigos”: Las conmovedoras palabras de Miguel Vergara antes de abandonar El Gran Chef Famosos

Miguel Vergara acaba de ser eliminado de El Gran Chef Famosos, antes de abandonar la cocina, se dirigió a sus compañeros, jurado y conductor.

Antes de abandonar la cocina, Miguel Vergara dedicó unas palabras a todos: “Quería prepararme para esto, me ganó la lágrima. Gracias Giacomo, gracias Rossinelli, gracias Masías. Los quiero mucho”. En el confesionario, el actor prosiguió: “Me voy feliz, no triste. Porque he ganado nuevos amigos, público hermoso. Vamos con fe”, finalizó.

Posteriormente, Miguel Vergara fue acompañado por todos hacia la puerta de salida. Giacomo Bocchio abrazaba al actor mientras caminaban.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.