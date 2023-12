“Hace años que no hablamos”: Ale Fuller y Mayra Goñi lloran al revelar distanciamiento antes de El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Ale Fuller y Mayra Goñi protagonizaron un tierno momento durante el intercambio de regalos en la cena navideña que prepararon los doce participantes este sábado.

Mayra Goñi aseguró: “Yo tengo un regalito por aquí para una persona que no veo hace algunos años. Voy a llorar, siempre lloro. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación, y este programa ha logrado que estemos juntas otra vez”. Al escucharla, Ale Fuller no pudo evitar emocionarse.

“Qué bonito. Creo que El Gran Chef logra cosas que uno ni siquiera ve venir, que uno nisiquiera ve posible. Tener la posibilidad de reconectar con una persona que ha sido tan importante para mí, como lo es Mayra, que ha sido como una hermana en mi vida es verdaderamente uno de los regalos más bonitos que me ha dado este año”, finalizó Ale Fuller.

Este sábado 23 de diciembre, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” se vuelve todo un caos al tener a los 12 participantes en la cocina. Los concursantes, separados en equipos liderados por los jurados, preparan la cena navideña y disfrutan de un intercambio de regalos. ¿Qué sucederá en esta celebración?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano.