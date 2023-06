GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos”: Ricardo Rondón se llevó el título de EL GRAN CHEF

Este miércoles 22 de junio se llevó a cabo la final de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, donde Ricardo Rondón y Karina Calmet se enfrentaron en una noche de infarto para llevarse el título del mejor chef. Esta emisión dejó como ganador al reconocido conductor de televisión.

A continuación conoce todas las sorpresas que dejó la gran final que Latina transmitió.

En esta noche final, Ricardo Rondón y Karina Calmet enfrentaron un triple desafío culinario: en el primero, ambos participantes tuvieron como reto la preparación de un ‘ceviche’, el segundo consistió en la elaboración de un postre y en el tercero los famosos cocinaron un ‘quinoto andino con chuletas de cordero’.

Los picantes desafíos en la cocina no fue lo único que sorprendió a la audiencia, sino también la visita de los ex participantes: Miguel Vergara, Fiorella Rodríguez, Nico Ponce, Susan León, Andrés Vilchez, Korina

Rivadeneira y Patricio Suárez-Vértiz, quienes pisaron por última vez los estudios del programa para darle ánimos a los finalistas.

Ricardo Rondón se convirtió en el ganador de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”

Antes de dar a conocer a ‘El Gran Chef Famosos’, el conductor José Peláez agradeció la sintonía del público y no evitó sentirse conmovido tras la presentación de un video que recopilaba los mejores momentos de la primera temporada.

Finalmente, Ricardo Rondón fue nombrado ganador y Peláez le hizo entrega del trofeo.

“Es algo que no esperaba, estaba pasando por un momento difícil y este programa me ha dado una enorme alegría… El Gran Chef Famosos me deja como lección que no hay que negarse a enfrentar nuevos retos y dejar tus miedos de lado”, comentó Ricardo Rondón respecto a su triunfo en la competencia.

El primer ‘Gran Chef’ agregó que el reality de cocina tiene un contenido de calidad, permitiéndo ser el preferido de los peruanos. “Es un nuevo formato sano y divertido. A comparación de otros, este reality no agrede, no hiere ni lastima. En estos tiempos de televisión, esa es la principal virtud de El Gran Chef…Duela a quien le duela este programa es un éxito”, agregó.

¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de “El Gran Chef Famosos”?

El ganador del reality de cocina se llevó un trofeo con temática del programa de cocina y el título de ser El Gran Chef Famosos.

Con Ricardo Ronsón como ganador culmina la primera temporada de El Gran Chef Famosos. Sin olvidar que desde este jueves 22 de junio llega la segunda entrega del reality, el cual se transmitirá de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y a pedido del público los sábados a las 8:30 por Latina Televisión. ¡No te lo pierdas!