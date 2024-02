“Gracias por todo”: Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr fueron eliminados de El Gran Chef Famosos X2

Pese a dejarlo todo en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr no convencieron al jurado con su segundo plato de la noche: torta de tres leches de chocolate.

Antes de despedirse definitivamente de la cocina de Latina Televisión, los ex Arena Hash tuvieron palabras de agradecimiento. “Ha sido una experiencia ‘mostra’. He aprendido. Los dos. Les agradezco mucho porque he aprendido. Hay cosas que no sabía hacer, ahora sé cómo trabajarlas o hacerlas con tiempo. La experiencia ha sido linda, los felicito”, aseguró Arturo.

En tanto, Patricio Suárez- Vértiz precisó: “Gracias a todos los millones de personas que nos ven por todas las redes a mí y a Arturo. Siempre un abrazo de parte de todo Arena Hash a todo el público peruano que ellos son los que realmente nos valoran y nos quieren”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.