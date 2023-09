“Gracias por enseñarnos de libertad”: Las emotivas palabras de Masías en eliminación del ‘Loco’ Wagner en El Gran Chef Famosos 

El ‘Loco’ Wagner se convirtió en el nuevo eliminado de la etapa final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Al ser despedido del programa de Latina, Javier Masías tuvo un emotivo mensaje para el participante.

“Loco, verte en la cocina me conmueve mucho porque, como a ti, yo también soy una persona de manos muy gruesas. Pero a mí no me ha tocado cocina, me ha tocado estar en el otro lado. Te veo y pienso en un elefante en una cristalería. ¿A quién se le ocurre poner un elefante en la cristalería? Cuando la idea es que los elefantes estén sueltos y te agradezco por enseñarnos el significado de la libertad en un entorno tan exigente como este”, dijo el crítico gastronómico.

Este sábado 23 de setiembre se vivió una nueva Noche de Eliminación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Leslie Stewart, ‘Loco’ Wagner y Mariella Zanetti se enfrentaron en la cocina para quedarse en el programa de Latina, pero solo dos lo lograron.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.