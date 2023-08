“Gracias a él puedo hacer realidad mis sueños”: el emotivo mensaje de Natalia Salas a Sergio en El Gran Chef Famosos 

La actriz Natalia Salas se convirtió en una de las dos finalistas de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” junto a Ale Fuller, tras la eliminación de Mauricio Mesones. Este sábado, antes de iniciar con la preparación de los platos de la noche, Salas aseguró que llegar a esta instancia de la competencia es “un regalo maravilloso”.

En la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Natalia señaló que debe ganar esta nueva temporada porque se lo merece en reconocimiento al trabajo realizado durante toda la competencia. “Llegué sin saber cortar una cebolla, sin saber hacer un aderezo. He abierto ojos, oídos, mente y corazón para aprender en cada fecha un poquito más”, precisó.

Asimismo, recordó todo lo sucedido en los últimos meses que la ha animado a seguir adelante. “Si hay algo que he aprendido en este último año es que soy más fuerte de lo que pensaba y estar en esta gran final me emociona (…) Estar aquí es un regalo maravilloso que me estoy dando yo a mí misma. En una semana y media, cumplo 36 años y en dos semanas cumplo un año de haber sido diagnosticada (con cáncer) y miren hasta dónde he llegado. Esa olla es la cereza perfecta que necesito para este aniversario. Vamos por ella”, sentenció.

Además, la competidora pidió unos minutos para dedicarle unas sentidas palabras a su pareja Sergio, quien según confesó, se encarga de cuidar a su hijo de manera que ella puede dedicarse a sus obras de teatro o a su participación en el programa. “Él me anima y me ayuda a cumplir mis sueños”, destacó antes de estallar en lágrimas evidentemente conmovida.

Las finalistas de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Ale Fuller y Natalia Salas, tendrán que realizar tres platos esta noche de sábado. El jurado, integrado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, tendrá la tarea de escoger a la que mejor se desempeñó en la cocina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En la segunda temporada, Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.