Gino Pesaressi llora tras mensaje de su pequeña hija en El Gran Chef Famosos: “Tú ya eres un ganador para mí”

Otro participante que se emocionó hasta las lágrimas fue Gino Pesaressi. El participante de El Gran Chef Famosos habló acerca de su relación padre-hija que tiene con su pequeña y se mostró muy conmovido por el mensaje de su pequeña.

“Hola papá hoy te estoy grabando este video para que tengas la mejor de las suertes del mundo para ganar. Si no ganas tú ya eres un ganador para mí. Te amo“, le dijo Gia.

Por su parte Gino, entre lágrimas le respondió: “Está feliz, siempre me pregunta cómo me va. Es muy loco como una personita camba tanto tu forma de pensar. Trabajo mucho para ser el mejor ejemplo de padre. Sé que no soy perfecto, tengo mucho que mejorar…”

Este viernes 01 de diciembre, Christian Ysla, Mónica Zevallos y Gino Pesaressi se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” por el pase a la Final del concurso. Ellos deberán preparar “Ópera”, un delicioso postre que les traerá problemas a más de uno. Esta noche, uno de ellos dejará para siempre la competencia y quedará en tercer lugar del concurso culinario. MAÑANA es la Gran Final de la Cuarta Temporada y descubriremos al dueño de la olla de oro.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Fiorella y el Checho Ibarra dejaron el concurso, en los niveles 10 y 11, respectivamente. Finalmente, Tilsa Lozano quedó en cuarto lugar de la cuarta temporada.