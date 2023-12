Giancarlo Granda no cumplió con las expectativas de Giacomo Bocchio y criticó su postre: “Lo hiciste por cumplir”

El primer plato de la noche fue todo un reto. Los famosos tuvieron que preparar “Trifle de manzana y canela”. Los postres pueden llegar complicados para los participantes. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los que se llevó una dura crítica, por parte de Giacomo Bocchio, fue Giancarlo Granda. El periodista deportivo presentó su plato, pero no fue del agrado del jurado.

“‘Flaco’ terminaste pero no tiene un buen acabado. Es una cosa como por cumplir, más que por hacer algo bien hecho. No lo disfruto. De verdad que simplemente has logrado alguna de las partes de la preparación y las has puesto allí adentro…”, fue el tajante comentario del chef.

Este lunes 11 de diciembre, Giancarlo Granda, Mayra Goñi, Karina Calmet, Susan León, Armando Machuca y Junior Silva podrán a prueba su sazón para intentar salvarse de la noche de sentencia de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” ¿Quienes pasarán a la siguiente etapa?

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada.