Giacomo y su curioso aliento a Tilsa Lozano en El Gran Chef Famosos: “Esperemos que los demás lo hayan hecho peor”

Trató de darle ánimos. Tilsa Lozano no se mostró segura de la preparación de su masa para el Bánh Xèo en El Gran Chef Famosos. Por ese motivo, cuando llegó a su estación Giacomo Bocchio, la modelo peruana no se mostró confiada con su avance frente al jurado.

“Está fatal, lo sé. No es mi día”, le dijo antes de que Giacomo pueda darle su crítica. “Esperemos que los demás lo hayan hecho peor”, le indicó el jurado como una forma de darle ánimos a la modelo. Por su parte, Tilsa tomó con humor y buena onda sus palabras, por lo que señaló:

“Giacomo siempre dando palabras de aliento. Esta vez no me dijo que lo mío está bien, pero me ha dicho que los demás lo hagan peor. Vamos a esperanzarnos en ello”, comentó Tilsa.

Este viernes 24 de noviembre, se vive el inicio del Nivel 11 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gino Pesaressi, Sergio “El Checho” Ibarra, Christian Ysla, Fiorella Cayo, Tilsa Lozano y Mónica Zevallos se enfrentan en un nuevo nivel de exigencia culinaria y darán todo lo mejor en sus dos platos de la noche. Esta edición, los cuatro participantes deberán preparar platillos sobre la gastronomía vietnamita. ¿Quién será el participante clasificado de esta noche?

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.