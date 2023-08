Giacomo se molestó con Armando por no identificar sartén en El Gran Chef Famosos

Se puso furioso. Giacomo Bocchio no soportó que Armando Machuca no supiera reconocer los utensilios de cocina en El Gran Chef Famosos. El profesor de impro era de uno de los famosos que corría el riesgo de irse de la competencia por encontrarse en Noche de Eliminación, junto a Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez y Fátima Aguilar.

Bocchio llegó a la estación del famoso para verificar que vaya avanzando correctamente con el plato. “Me he perdido, no sé qué más tenía que saltear”, le comentó al jurado. El chef le indicó que debía freír en una sartén más grande, pero el concursante le entregó una olla. “¡No, eso no es una sartén!”, le dijo exasperado. Luego, le enseñó cuál era la olla, sartén y cacerola.

Machuca, lejos de enfadarse, le agradeció la enseñanza. “¿Ya ven por qué le digo, profe?” Te apuesto que tú no sabías la diferencia entre olla, sartén y cacerola. En la ‘ollita’ haces todo, seguro”, comentó con el público.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.