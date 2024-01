Giacomo Bocchio sobre nueva temporada de El Gran Chef Famosos: “Quiero ver cómo nos sorprenderán” | EXCLUSIVO

Este miércoles 17 de enero se anunció que “El Gran Chef Famosos” volverá con una nueva temporada que incluirá varias sorpresas. Entre ellas, se adelantó que los participantes de esta próxima edición -cuya fecha de estreno AÚN no ha sido revelada- disfrutarán del DOBLE de diversión.

Al respecto, el jurado Giacomo Bocchio adelantó a Latina Entretenimiento EN EXCLUSIVA que sus expectativas por esta nueva temporada radican en las sorpresas que podrían traer estos nuevos concursantes.

“Tengo curiosidad de saber con qué nos sorprenderán esta vez. Me imagino que debe haber grandes sorpresas”, adelantó el chef. Asimismo, aseguró que, tras ver lo sucedido en La Revancha, su plan principal para esta nueva temporada es divertirse en la cocina.

“Creo que es normal que los que los mismos finalistas fallen. Pero me parece que hay un componente de compromiso culinario que no se da en todo momento. Cuando se comprometen con mejorar, cuando se comprometen a ver tutoriales, a ver clases de cocina, practicar en sus casas, fácilmente se ve eso reflejado en su desempeño”, precisó el jurado.

¿Qué opina Giacomo Bocchio sobre un cuarto jurado para la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”?

Hace algunos episodios, Armando Machuca, exigió un cuarto jurado para evaluar los platos de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Este polémico pedido tuvo rebote entre los ‘chefcitos’ de las redes sociales.

Así que, enterado al respecto, Giacomo Bocchio se animó a compartir su opinión al respecto. En conversación con Latina Entretenimiento, el chef aseguró que no habría problema en integrar a un especialista al equipo. “Creo que no (cambiaría la dinámica). No hay ningún problema, ojalá que sea cocinero”, agregó.

¿Qué plato le gustaría probar a Giacomo Bocchio en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”?

Si bien es cierto que a lo largo de las cinco temporadas de “El Gran Chef Famosos” se han hecho distintos platillos, tanto nacionales como internacionales; aún quedan algunos platillos que el jurado está ansioso por probar por parte de los participantes.

Consultado sobre ello, el chef Giacomo Bocchio manifestó su deseo por probar carapulcra en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. “No lo hemos hecho hasta ahora”, aseguró.

Además, estaría de acuerdo en tener su propia revancha en una segunda Gran Pollada Bailable. “Eso fue muy divertido, fue muy entretenido, pero habría que ver quiénes son los comensales al final. Tener un poco de control sobre quiénes son los comensales”, agregó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.