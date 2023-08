¿Giacomo Bocchio comería en Central? Esto dijo el jurado de El Gran Chef Famosos sobre el mejor restaurante del mundo

Palabra autorizada. El Gran Chef Famosos viene siendo reconocido por su éxito a través de las pantallas de Latina gracias a sus recetas, personajes y jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. Precisamente este último habló sobre la posibilidad de acudir a Central, restaurante ubicado en Lima Metropolitana y del cual es dueño el chef Virgilio Martínez.

En una entrevista para el Diario Trome, Giacomo Bocchio fue consultado particularmente por un restaurante en específico: Central. El local del chef Virgilio Martínez fue reconocido hace poco por The World’s Best como el mejor restaurante del mundo y el popular ‘Pimpollo’ tuvo palabras sobre el mismo:

“Depende, tal vez como peruano no lo haría en Perú, lo haría en otra parte del mundo donde descubra algo que me impacte más por cultura. Me encantaría comer el menú de ‘Central’, no digo que no, pero yo, como cocinero peruano, probablemente hay muchas cosas de ahí que conozco, o la inmensa mayoría las conozco y las entiendo. Si pongo en la balanza, creo que yo no lo haría, me encantaría que me inviten”

Giacomo Bocchio en una entrevista al Diario Trome.