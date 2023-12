Giacomo Bocchio bromeó a Junior Silva al calificarlo como el peor participante de su temporada | El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Peláez anunció que los participantes deberían hacer ocopa como primer plato. Así que Junior Silva no perdió la oportunidad para pedir que el tiempo de preprarción sea de seis horas, a lo que Pelaéz le dio una sincer respuesta.

“Señor Silva, hay que ser serios. Ha venido a burlarse de esta competencia”, dijo el conductor. “Yo entiendo que la temporada del señor Silva no había tanta pericia culinaria. En nuestra temporada, creo que la cosa estaba más pareja y la gente tenía más criterio en la cocina”, agregó ‘Loco’ Wagner.

Pero Junior Silva no se iba a quedar callado: “Mi temporada tenía mucho más nivel”. Y Nelly Rossinelli lo apoyó: “Los tres participantes que se salvaron ayer han sido de la temporada de Junior”.

Aunque, por su lado, Giacomo Bocchio acotó una pequeña broma: “Pero (los que se salvaron) no son Junior pues (…) No eran Junior”. “Disculpen, pero yo me salvé. El segundo mejor plato de mi día (fue mío)”, se defendió Junior Silva.

Este sábado 9 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Milene Vázquez, Renato Rossini Jr, Karina Calmet, Junior Silva y Susan León deberán demostrar lo mejor de su sazón en una nueva noche de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quiénes lograrán salvarse de la sentencia?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada.