Germán Loero, Nancy Cavagnari y Saskia Bernaola fueron eliminados de El Gran Chef Famosos 4

Después de presentar los dos platos de la noche en “El Gran Chef Famosos”, el jurado reveló quiénes serían los famosos que deberán abandonar la competencia. Pero, como recordamos, Germán Loero fue el primero en ser eliminado tras sufrir un profundo corte en la mano.

Así que, al final del programa, los jueces revelaron los nombres de las dos personas que no continuarían en la competencia. La primera en ser eliminada fue Nancy Cavagnari. “Me he sentido como en casa. Ustedes son maravillosas personas, sigan así. Tienen el arte en las manos. Bendiciones para todos”, dijo la actriz.

Mientras que la tercera y última eliminada de la segunda batalla culinaria fue Saskia Bernaola. “Ya he pasado por este momento, ya sé lo que se siente ser expectorado del programa. Quiero agradecerles otra vez a ustedes, son grandes maestros. No solo me han brindado un montón de información, sino que me han hecho divertirme. Siento que es un programa con un corte muy divertido, la pasamos muy bien”, precisó.

Este martes 7 de noviembre, se transmitió el segundo capítulo de las batallas culinarias de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes eliminados Renato Rossini Jr, Saskia Bernaola y ‘Checho’ Ibarra se enfrentaron a los retadores Carolina Braedt, Germán Loero y Nancy Cavagnari para conseguir un cupo en la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.