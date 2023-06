“Fui el padre que no tuve”: Rondón conmovido por mensaje de su hijo en El Gran Chef Famosos

En el marco de El Día del Padre, Los participantes de El Gran Chef Famosos hablaron de sus queridos papitos. Ricardo Rondón se emocionó al recibir un saludo de su hijo que radica en Estados Unidos.

“Viejito, ¿Cómo estás? Te mando este video para decirte lo sorprendido, realmente sorprendido, pero orgulloso que estoy de lo lejos que has llegado en la competencia. Nadie lo esperaba, ni yo, ni la Cucha lo esperaba, pero lo lograste, viejito. Si ya llegaste hasta aquí, de todas maneras te vas a llevar esta competencia. Además decirte que te quiero mucho, eres el mejor padre del mundo. Además de eso, decirte un feliz día del padre”, comentaba Gabriel Rondón en el video.

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, le mostró a Ricardo Rondón un video donde aparece su hijo mandándole saludos desde Estados Unidos: “Esa no la esperaba, porque mi hijo está en Estados Unidos, se ha ido hace un tiempo. Hemos vivido solos durante un tiempo. La pandemia me sirvió para estar más unido a él que nunca y su partida, el hecho que no esté viviendo conmigo, me golpeó, porque es mi amigo. Yo vivo solo, y él vivía conmigo. Yo a Gabriel le he dado ese papá que no tuve de niño”.

