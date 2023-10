Florcita Polo es la primera eliminada de El Gran Chef Famosos 4

“El Gran Chef Famosos” empezó más fuerte que nunca y con muchas más sorpresas. Entre ellas es que en esta cuarta temporada no habrá una ronda de ‘repechaje’; es decir, los participantes que sean eliminados no tendrán otra oportunidad de regresar a la competencia. Esta noche, Florcita Polo se convirtió en la primera eliminada y esto fue lo que dijo tras dejar la competencia de cocina.

—¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef Famosos?

Super bien, me encantó, es una gran experiencia para mí. Agradezco a la gente de Latina por haberme convocado, de verdad ha sido una maravillosa experiencia para mi

—¿Qué mensaje lleva el programa a todas la familia?

Unir a toda la familia, pasar una noche divertida, aprendiendo a cocinar, porque hay muchas personas que han aprendido a cocinar viendo el programa o comprando el recetario. Más que eso aquí se respira un compañerismo sano, porque lo importante no es ganar sino divertirse y alegrar a todo el público que nos ve.

—¿En qué se diferencia El Gran Chef de otros programas?

Es un programa familiar, nada vulgar y esto es muy importante para el televidente, ofrecer un contenido donde te diviertas y a la vez aprendas… Es un formato muy bueno donde no encuentras faltas de respeto ni ataques entre tus compañeros. Eso es lo que más me gusta del programa, porque me he sentido muy cómoda participando así sea que haya estado muy poco tiempo.

—Esta temporada no tendrá ‘Repechaje’, pero si te dieran la oportunidad de regresar ¿lo harías?

Sii me gustaría, porque me fui triste y con las ganas de seguir aprendiendo de los jurados.

