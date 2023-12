‘Flaco’ Granda tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos: “En esta competencia debes tener una cuota de suerte”

El ‘Flaco’ Granda se ha convertido en uno de los participantes más queridos de “El Gran Chef Famosos”. Su espontaneidad y carisma ha traspasado las pantallas, ganándose el cariño de la audiencia, quienes se divierten a diario con cada ocurrencia. Sin embargo, en esta noche de eliminación, el periodista deportivo se despidió del programa tras enfrentarse a Mónica Torres, Santi Lesmes y Junior Silva.

–¿Cómo te sentiste de regresar a El Gran Chef?

Fue una experiencia fantástica. No esperaban que me inviten a la revancha. Fue algo espectacular volver a estar en la cocina con amigos y compartir la cocina por primera vez con personas como Karina Calmet, Junior Silva y Mauricio Mesones

-¿Qué consideras que te faltó para quedarte en competencia?

Suerte, eso me faltó. El día que me eliminaron fui el primero en poner el pollo y lamentablemente me salió crudo. En esta competencia debes tener una cuota de suerte.

-A diferencia de tu participación en la cuarta temporada, ¿cómo ves a los participantes de esta edición?

El nivel es mucho más alto. Acá estamos con subcampeones, personas que terminaron en segundo o tercer lugar. Esta edición es súper difícil.

-Te has convertido en uno de los participantes favoritos del público, ¿qué palabras le enviarías a tus seguidores?

Agradecerles por el cariño, yo siempre digo que es excesivo, les agradezco a todos. Los quiero mucho y trato de contestarles a la mayoría que puedo… Estoy enormemente agradecido por la oportunidad.

