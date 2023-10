‘Flaco’ Granda se emocionó al recordar con amor a su abuelita en preparación del turrón | El Gran Chef Famosos

En la nueva Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”, el jurado pidió como único plato un turrón doña pepa. Durante la segunda etapa de preparación, el ‘Flaco’ Granda abrió su corazón con Peláez y le contó una linda anécdota con su abuela Ángela.

“¿Sabes qué me hiciste recordar? Que soy muy devoto del Señor de los Milagros por mi abuelita Ángela que ya no está con nosotros. Ella me llevaba siempre a la procesión. Cuando era muy viejita, la llevábamos igual”, contó.

Este miércoles 25 de octubre se vive una nueva Noche de Sentencia en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Fiorella Cayo, Renato Rossini, ‘Flaco’ Granda, Renato Rossini Jr y Christian Ysla se enfrentan en la cocina para definir quién de ellos será el único salvado que pasará directamente a al siguiente nivel de la competencia de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola.