Fiorella Cayo se fue directamente a Noche de Eliminación en El Gran Chef Famosos 

Sufrió la penalidad. El jurado decidió enviar directamente a la Noche de Eliminación a Fiorella Cayo después de un decepcionante Pasta frutti di mare. Los tres jueces tuvieron opiniones similares sobre la preparación que hizo este viernes la actriz.

Al momento de evaluar, el jurado le hizo algunas críticas. “El langostino está sobrecocido”, mencionó Javier Masías. “Tiene una tonalidad ahumada, ligeramente agradable, pero al final se siente el sabor del vino. No es el plato que esperaba”, agregó Nelly Rossinelli.

Por eso, en consenso, el jurado de “El Gran Chef Famosos” envió a eliminación a Fiorella Cayo. La participante solo atinó a manifestar su decepción por su desempeño en la cocina: “Merecido me lo tengo por apuntar mal. Pero yo les agradezco todo lo que me dicen porque no se me olvida nunca más lo del vino blanco”.

Este viernes 20 de octubre se vive una nueva Noche de Sentencia en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Mónica Zevallos, Renato Rossini Jr, Tilsa Lozano, Gino Pesaressi, Fiorella Cayo y Saskia Bernaola se enfrentan en la cocina para salvarse de la Noche de Eliminación y pasar al siguiente nivel del programa de Latina Televisión. Tras un mal primer plato, Fiorella se convirtió en la primera persona pasar a fase de eliminación. ¿Quiénes la acompañarán?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de "El Gran Chef Famosos" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos.