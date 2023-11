Fiorella Cayo no siguió ninguna de las indicaciones del jurado y presentó un mal risotto criollo | El Gran Chef Famosos

Pese a que el jurado de “El Gran Chef Famosos” dio todas las indicaciones, Fiorella Cayo no siguió ninguna de ellas para la preparación del risotto criollo. Esto molestó a los tres jueces del programa, quienes no dudaron en puntualizar cada uno de los errores.

“Así nomás, a simple vista, la carne no está en el corte correcto, tampoco la cebolla. No hay tomates. Está seco y picante”, comentó Javier Masías. Su compañera Nelly Rossinelli apuntó por el mismo lado: “Esta carne sola puede ser rica, pero no tiene todos los componentes del lomo que se pidió. Le falta mucho por mejorar”.

En tanto, el chef Giacomo Bocchio fue más severo: “No transmite ninguna emoción agradable. Es comida, es comible, pero no es un plato agradable”.

Este miércoles 1 de noviembre, Christian Ysla, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi y Mónica Zevallos se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para definir quiénes pasarán a la temida Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre.