Final de El Gran Chef Famosos 3: Mariella Zanetti se llevó el título de ‘Gran Chef’ y se anunció el recetario de las temporadas 2 y 3

Este sábado 7 de octubre se llevó a cabo la final de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, donde Armando Machuca y Mariella Zanetti se enfrentaron en una noche de infarto para llevarse el título del mejor chef. Esta emisión dejó como ganadora a la guapísima actriz y empresaria peruana.

En esta noche final, Armando Machuca y Mariella Zanetti se enfrentaron a un triple desafío culinario: en la primera parte, ambas participantes tuvieron como reto la preparación de una ‘Tarta de carne con huevo poché’ y ‘Paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona’. Para la elaboración del tercer plato, las finalistas cocinaron una ‘sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camote y quenelle de crema a la vainilla’.

Finalmente, Mariella Zanetti fue nombrada ganadora y Peláez le hizo entrega de la preciada olla de oro.

“No quepo en mis zapatos, estoy tan emocionada y feliz.. me siento tan satisfecha con lo que pude lograr… Mi paso por el reality me deja como lección que no hay edad para aprender y seguir adelante. Tengo 47 años y hoy por hoy soy la ganadora, porque aprendí a dar más de lo que yo creía poder… La competencia, humor sano y la enseñanza que deja es ejemplar, estamos educando a la gente para que nuevamente consuma televisión sana”, comentó Mariella Zanetti respecto a su triunfo en la competencia.

Gran anuncio del mandil y recetario de la segunda y tercera temporada

Como es costumbre, las sorpresas nunca faltan en El Gran Chef Famosos. El final de la cuarta temporada no fue la excepción, pues llegó de la mano de un gran anuncio para todo el público televidente. Pues, minutos antes de anunciar al ‘Gran Chef’, José Peláez presentó el recetario de la segunda y tercera edición del reality de cocina que contiene el paso a paso de todas las recetas y los consejos que los jurados han ido dando a lo largo de cada temporada.

Gracias a los fieles seguidores del programa, quienes desde la venta del primer recetario han venido exigiendo en redes más artículos relacionados al programa, Latina trae a la venta estos productos que llegarán con grandes sorpresas. Una de ellas es que el recetario de la tercera edición incluirá las fotos de los 12 famosos participantes e incluso la receta del último episodio.

Y para que el público desde casa se sienta como un participante y viva la emoción de ser parte del reality culinario, Latina Televisión trae el característico mandil que usan los famosos en cada programa.

¿Cómo puedo comprar el recetario de la segunda y tercera temporada y el mandil?

La venta del mandil, recetario de la segunda y tercera temporada se hará online a través de la página web Latina.pe o mediante un código QR que aparecerá en todas las piezas de comunicación a lo largo de la programación de Latina. Al escanear el código, este llevará al público a la página oficial del recetario, donde deberán llenar sus datos y seleccionar el medio de pago: tarjeta de débito, crédito y todas las aplicaciones de pago a un costo de s/. 34.90 y el mandil a un precio de s/. 59.00.

Todas las personas que compren el recetario desde el 7 hasta el 25 de octubre participarán en un sorteo, donde los ganadores podrán conocer los estudios y todos los secretos detrás de la producción del programa más querido de la televisión peruana, “El Gran Chef Famosos”. ¡Ya lo sabes! Con este novedoso recetario, el próximo ‘Gran Chef’ serás tú.

Y para los amantes del programa, este lunes 9 de octubre grandes sorpresas llegarán con el estreno de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos desde las 8:00 p.m. y sábados a las 8:30 p.m.