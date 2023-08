Fátima Aguilar dio su pronóstico para la final de El Gran Chef Famosos: “Me considero parte del ‘Team Mesones'”

Siguiendo con la presentación de los integrantes de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, llegó el turno de una conocida de la casa. Fátima Aguilar, conductora de Latina Noticias, tomó la palabra tras saber que ella también será partícipe de la competencia y brindó sus mejores declaraciones para nuestras cámaras.

Nuestra conductora habló sobre lo que será esta nueva etapa para ella en su vida profesional. “No voy a cambiar, sino a sumar a mi experiencia. Estaré en los tres programas por lo que Dios permita y para eso necesito todos los consejos posibles y saber distribuir mis tiempos en una competencia de alto nivel”, destacó la periodista. Además de esto, aseguró a quién llamaría como un posible refuerzo durante la competencia: “sin duda, de primero a mi mamá. Ella tiene una sazón realmente increíble y además es muy rápida y creativa”.

Por su parte, Fátima Aguilar destacó cuál es su fuerte en la cocina: “No tengo claro qué no me gustaría cocinar, pero hay platos que no sé qué ingredientes llevan. No podría decirte cuál es el más difícil porque igual esta es una competencia realmente difícil”, aseguró la periodista.

Finalmente, la conductora de Latina Noticias se animó a dar su pronóstico para la semana final de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. “Me dio mucha pena lo que pasó con Mónica Torres, pero así es esto. Me considero parte del ‘Team Cariñito’ de Mauricio Mesones para la semana final de El Gran Chef Famosos”.