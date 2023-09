Fans de El Gran Chef Famosos recogen sus recetarios en Latina Televisión

¡La espera terminó! El público peruano ya podrá cocinar con los tips de los tres jurados más queridos de la televisión peruana. Desde hoy 4 de septiembre Latina Televisión empezó con la entrega del famoso recetario de la primera temporada de El Gran Chef Famosos.

El producto original de Latina ha sido un éxito total, teniendo un tiraje de 40,000 ejemplares, distribuidos a nivel nacional. Y desde hoy, cientos de peruanos que compraron el recetario y seleccionaron la opción ‘recojo en Latina’ se acercaron a las instalaciones de la casa televisora para adquirirlo y empezar a preparar las 103 recetas en sus hogares.

Sin duda alguna, el programa de cocina ha marcado un antes y después en la televisión peruana, no solo por entretener a cada televidente con sus divertidos episodios, sino también por enseñar sobre la preparación de cada plato. Esto lo destaca la querida jurado Nelly Rossinelli.

“De verdad me siento bastante contenta y emocionada porque no solo estamos reuniendo a las familias, no solo estamos marcando un hito en la historia de la televisión como programa de entretenimiento, sino que también estamos dando nuestro granito de arena en la gastronomía. Ahora la gente va a poder aprender los platos que tanto han visto en sus pantallas y los han hecho reír… ya van a poder prepararlo en sus casas en compañía de sus hijos y familia”, comentó Nelly Rossinelli.

¿Aún puedo comprar el recetario?

Para alegría de todos los fans de El Gran Chef Famosos, aún podrán tener el recetario en sus manos, ingresando a la página web de Latina (https://recetarioelgranchef.latina.pe/) para comprarlo. Y para quienes ya lo hicieron y seleccionaron la opción ‘recojo en Latina’, pueden acercarse hasta el viernes 8 de septiembre a las instalaciones del canal de la avenida San Felipe.