“Estoy pasándola bien”: Armando Machuca se confiesa sobre su participación en El Gran Chef Famosos 

Armando Machuca es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. Desde su interpretación del ‘Capitán Coyote’ en Pataclaun hasta su reciente participación en el exitoso programa “El Gran Chef Famosos” de Latina. Gracias a esta aparición en la cocina, el público se ha encariñado con el actor y él agradece cada una de las muestras de aprecio a su trabajo.

Armando aseguró que ya tiene años trabajando en el ámbito de entretenimiento y la fama “es algo que va y viene y lo importante es mantenerte a lo largo de los años”. A raíz de su experiencia, el actor afirmó a Perú21 que “El Gran Chef Famosos” le ha permitido a “la gente pueda ver más al Armando sin personaje. Básicamente, me ven a mí pasándola bien y jugando, y parece que a la gente le divierte”.

Además, se ha acercado más a sus seguidores, lo cuál Armando considera un “gran regalo” porque le ha permitido desarrollar su vocación de entretener y educar al mismo tiempo. “Esta experiencia me está permitiendo hacer un poquito de los dos. También me ha permitido conectar con las redes sociales. Es una puerta que se está abriendo y me tiene muy feliz”, precisó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.