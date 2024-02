“Estoy orgulloso de ti”: Giacomo Bocchio reconoce que Mónica Torres se jugó su verdadera revancha en El Gran Chef Famosos

Mónica Torres fue eliminada este viernes de “El Gran Chef Famosos”. La participante llegó hasta la semifinal y se quedó con el cuarto lugar de La Revancha debido a que no conquistó al jurado con su croquembouche.

Pero, antes de irse definitivamente de la cocina, cada uno de los jurados le dio unas palabras de despedida. El primero de ellos fue el chef Giacomo Bocchio: “Moni, tú eres una persona que de verdad lleva la cocina en el corazón. De verdad se percibe que te gusta cocinar, que te gusta compartir, que te enorgulleces de las cosas buenas que salen de tus manos que no son pocas, son muchísimas. Te felicito, te animo a que sigas cocinando, a que sigas aprendiendo. Tienes talento. Has evolucionado desde la última vez que ya eras buena, ahora eres mejor. Te estás yendo por diferencias mínimas. Lo has hecho muy bien, estoy orgulloso de ti”.

En tanto, Nelly Rossinelli destacó todo el empeño que le puso Mónica Torres en su paso por la cocina de Latina Televisión. “Tú transmites amor a través de la cocina. Se siente que cocinas con amor, con pasión. Al probar tus platos, todos los hemos sentido. Parece que nos estuviera cocinando nuestra mamá. De verdad que sigue haciéndolo. Siempre, siempre lo mejor para ti”.

Por último, el crítico gastronómico despidió a la participante con estas palabras: “Moni, a veces somos nuestro mejor amigo, pero sabemos –como especie- que muchas veces nos toca ser nuestro principal adversario. Esta noche te has peleado contigo misma, has tenido una batalla tenaz y la has superado. Yo creo que a veces uno pierde ante otros, pero gana ante uno mismo. Es claro que has perdido contra tus compañeros, pero la única victoria que importa hoy es la tuya sobre ti misma. Gracias por recordárnoslo porque en la vida no siempre hay un momento para recordar esas cosas. Gracias”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez. Seguidos por Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagner. En la recta final, Ale Fuller fue eliminada, quedándose con el quinto lugar de La Revancha.