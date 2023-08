“Estoy estresada”: Santi Lesmes le robó el carrito de compras a Fátima Aguilar en El Gran Chef Famosos 

La presión ya se siente en la cocina. La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” se estrenó este lunes 14 de agosto con doce nuevos rostros. Pero, una persona que no lo está pasando nada bien es la presentadora de noticias Fátima Aguilar, quien sufrió el ‘robo’ de su carrito de compras por parte del conductor Santi Lesmes.

La mujer de prensa no dudó en manifestar su frustración por la situación. “Estoy estresada. Este no es mi coche. Te has cogido mi coche, Santi. Este es el mío”, le resaltó. También precisó que había escogido sus cosas “con tanto cuidado y de repente él se lo lleva. De razón no lo identificaba”.

Esta noche, se enfrentaron en la cocina solo seis de los doce participantes. Los escogidos fueron Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Josi Martínez y Fátima Aguilar. En tanto, mañana martes, Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez y Armando Machuca serán los participantes que demostrarán su talento en la cocina en la denominada ‘noche arequipeña’.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.