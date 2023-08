“Estoy deteriorando mis gustos”: Masías se arrepiente de elogiar plato de Mariella Zanetti en El Gran Chef Famosos

No puede más. El jurado Javier Masías confesó que sus gustos culinarios se han “deteriorado” después de que, este lunes, se estrenase la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El comentario surgió tras calificar el segundo plato de Mariella Zanetti en el programa de Latina, quien logró un mejor desempeño en la cocina que sus compañeros.

“No es el sabor que esperaba de un pollo al horno, pero está bien rico. En este programa estoy deteriorando mis gustos. Esto está apena ‘ok’”, dijo provocando la risa de sus compañeros.

En tanto, el chef Giacomo Bocchio mencionó que el pollo al horno de Mariella Zanetti no tiene el sabor al que está acostumbrado, “pero me gusta”. Mientras que, para Nelly Rossinelli, la creación de Mariella tenía “buena sazón, pero no siento el sabor del pollo al horno”.

La noche del lunes se enfrentaron en la cocina solo seis de los doce participantes. Los escogidos fueron Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Josi Martínez y Fátima Aguilar. En tanto, mañana martes, Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez y Armando Machuca serán los participantes que demostrarán su talento en la cocina en la denominada ‘noche arequipeña’.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.