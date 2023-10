“Este es mi momento”: Mariella Zanetti arrancó confiada en la final de El Gran Chef Famosos  

Mariella Zanetti es una de las finalistas de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. La empresaria se enfrentará a Armando Machuca por la olla dorada y solo uno se llevará el título de ‘Gran Chef’ este sábado.

Antes de iniciar con la primera preparación de la noche, Mariella Zanetti envió un emotivo mensaje a los televidentes sobre su participación en “El Gran Chef Famosos”.

“Nunca pensé llegar tan lejos, aunque tenía posibilidades. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino. De verdad que había muchos sentimientos encontrados, alegría, tristeza por mis compañeros, pena por mi familia. He llorado sola muchas veces, he practicado sola en mi casa, de noche, de madrugada. Soy muy competitiva, me gusta hacer las cosas bien. He trabajado duro, he sido constante. Ya no sé, lo único que sé es que me siento inmensamente satisfecha con lo que hice en esta cocina. Está permitido fracasar, rendirse nunca. Siempre existirá una nueva oportunidad para volver a hacer las cosas y este es mi momento. He dejado todo en esta temporada, y esta noche no será la excepción. Yo seré la Gran Chef tercera temporada”, dijo muy segura.

Este sábado 7 de octubre, se trasmite la final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, Armando Machuca y Mariella Zanetti se enfrentan en la cocina del programa de Latina por la ansiada olla dorada y el título de ‘Gran Chef’. ¿Quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Posteriormente, dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte. El siguiente en abandonar la competencia fue Josi Martínez, Leslie Martínez y, por último, Milene Vázquez.