“¿Estás con novio?”: Ale Fuller aclara a Katia Palma si ha comenzado una relación | El Gran Chef Famosos

Las bromas alrededor del vínculo entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr no se detienen en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. En el nuevo episodio, la influencer negó conocer a Mariano, el alterego del modelo.

“Hoy no vino Renato, vino Mariano”, mencionó el hijo de Renato Rossini a Katia Palma, quien quedó decepcionada porque ella prefiere a Renatito en la cocina. Además, Junior Silva también se unió a la broma y dijo: “¿Serán dos personas? ¿Mariano y Renato? Pero, ¿cuál de los dos…? Ya no sé ni quién es. Ya no sé ni quién soy”.

Pero las bromas no se detuvieron ahí, sino que Mónica Torres agregó: “¿Ale (Fuller) con quién está? ¿Con Renato o Mariano?”. Y, para calmar las aguas, la influencer aclaró: “Yo no estoy con nadie. Pero a Mariano más bien no lo conozco. Yo a Mariano aún no lo conozco. Así que mucho gusto Mariano”.

Este viernes 15 de diciembre, se transmite la tercera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Ale Fuller, Renato Rossini Jr, Mónica Torres, Santi Lesmes, ‘Flaco’ Granda y Junior Silva se enfrentan en la cocina para salvarse y pasar a la siguiente ronda de la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.