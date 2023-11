“Estamos gastando saliva”: Javier Masías “decepcionado” de ver nuevamente a Ximena Hoyos, Renato Rossini y Flor Polo | El Gran Chef Famosos

Javier Masías se mostró sumamente “decepcionado” de ver el regreso de los participantes eliminados a la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El jurado del programa no pudo evitar comentar sobre la presencia de Ximena Hoyos, Renato Rossini y Flor Polo en el set.

“Bueno, la verdad señor Peláez, yo no estoy tan contento. Estoy decepcionado la verdad. Porque es darle a la misma tuerca que no enrosca. Estás probando aquí otra vez a esa gente que no funciona, que no cocina. Eso demuestra que probamos y hablamos por gusto. Estamos gastando saliva”, dijo el crítico gastronómico.

Pero, Ximena Hoyos no se quedaría callada y exigió “¡Basta!” con los comentarios “hirientes” de Javier Masías hacia los participantes.

Este lunes 6 de noviembre, empezaron las batallas culinarias en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. En este primer enfrentamiento, Ximena Hoyos, Renato Rossini y Flor Polo regresan a la cocina por retomar su puesto en la competencia. Pero deben enfrentarse a Alicia Mercado, Julián Zucchi y Claudia Berninzon para ir al siguiente nivel. ¿Quiénes serán los tres participantes que lo logren?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.