“Estaba detrás de mí, pero nunca le atraqué”: Junior Silva expone a Natalia Salas en El Gran Chef Famosos

Hoy en El Gran Chef Famosos los participantes de la noche de eliminación deberán preparar tequeños de lomo saltado con huancaína y Junior Silva lanzó una sorprendente confesión mientras cocinaba el primer plato de la noche.

Como es costumbre, José Peláez pasó por la estación del concursante para preguntarle por su desempeño y preguntó cuánto tiempo conocía a Natalia Salas. “No conocemos prácticamente la mitad de nuestras vidas”, respondió el actor. El conductor preguntó cómo era posible eso y si habían sido novios en algún momento.

El también locutor de radio aclaró que no, sin embargo, explicó que “se le acercaba”. “No, no fuimos novios. Ella se me acercaba, estaba detrás mío pero nunca le atraqué”, reveló. Las declaraciones llegaron a la actriz, quién contestó que él era “como su hermano”.

“¿Cómo? Ay no, Junior es como mi hermano. Ay no, no me puedo imaginar. Que fea imágen”, respondió la también cantante sobre lo dicho por su compañero.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.