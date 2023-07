¿Está permitido? Antonio Pavón probó plátanos antes de llevarlos a su estación en El Gran Chef Famosos

Hoy Antonio Pavón tuvo una noche ajetreada, pero eso no impidió que resolviera los obstáculos que se le presentaron. El español desconocía si el plátano que se encontraba en el almacén de alimentos era plátano dulce. Sin embargo, el participante solucionó rápidamente su duda probando si este era el insumo que necesitaba.

Queda la interrogante si esta acción está permitida en la competencia o no. Los jurados Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli observaron a Antonio y esbozaron una pequeña sonrisa. No obstante, el jurado Masias tuvo una reacción distinta a sus compañeros. “A Pavón no le va a tocar nunca un plátano malo porque los prueba antes de llevárselos “, comentó Javier.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados