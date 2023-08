Es una caja de pandora: Armando elogió la habilidad de pelar mariscos de Milene en El Gran Chef Famosos 

Es toda una capa en la limpieza de los mariscos. Milene Vásquez fue elogiada por su compañero de sentencia, Armando Machuca, al verla limpiar los mariscos con una gran destreza. Los dos famosos junto a Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Fátima Aguilar debían preparar un complicado plato internacional: Fideuá de mariscos.

Si bien Machuca ganó el beneficio, el participante tuvo que recurrir a su compañera Milene Vásquez para que lo ayude a pelar los choros. Ella le explicó detalladamente como sacar el pelo de estos mariscos, tal y como le había enseñado Giacomo Bocchio cuando pasó por su estación.

Ante tal gesto, Armando le agradeció por la ayuda y señaló que es una capa con los cortes marinos. “Es una experta en pelar mariscos. Es una caja de pandora esta muchacha”, comentó. ‘La Herbolaria’ no fue ajena a este hecho y señaló que los dos famosos se ayudan porque son del mismo rubro de trabajo. “Los amigos actores se ayudan. Yo también he actuado ah, solo que no han visto”, indicó.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.