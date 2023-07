“Es un exagerado”: Mr. Peet no tuvo compasión con Pavón y su masa mal hecha en El Gran Chef Famosos

Antonio Pavón pasó un mal momento al hacer la masa para sus canelones en la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos. El español sufrió con las medidas de los ingredientes para este primer reto de la jornada.

Para preparar esta pasta Pavón debía poner un huevo por cada 100 gramos de harina, no obstante, el ex torero no siguió las indicaciones y usó más harina de lo debido. Como resultado de esto, el ex torero se complicó de más a la hora de amasar la mezclar. “Es un exagerado”, comentó Mr. Peet sobre el problema de su compañero.

Como se recuerda, Mr. Peet, Belén Estévez y Antonio Pavón se enfrentan por convencer al jurado con su sazón y evitar quedar fuera de la competencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.