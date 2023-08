Es maldad pura: Santi le apagó la hornilla a Josi en El Gran Chef Famosos 

La competencia se vuelve cada vez más intensa. El nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos” mostró el lado más ‘malvado’ de Santi Lesmes. El presentador de televisión le hizo una ‘maldad’ a su compañero Josi Martínez y apagó su cocina.

Después de pasar por la estación de Josi, Santi confesó: “Misión sabotaje: sin que se dé cuenta, le acabo de apagar el fuego”.

Momentos después, el ‘tiktoker’ se dio cuenta que su cocina estaba apagada y ató cabos: “Creo que Santi me apagó la hornilla. Entonces claramente no me voy a quedar callado aquí sentadito”. Así que Josi se acercó hasta la estación de Santi Lesmes para apagarles su hornilla también.

Este martes, Josi Martínez, Milene Vázquez, ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz y Santi Lesmes se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para definir quiénes serán los tres participantes que pasarán a Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’.