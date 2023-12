“Es la peor ratatouille que he probado” Remy no ayudó al ‘Flaco’ Granda y Masías destruyó su plato

A pesar de Giancarlo Granda volvió a traer a Remy, después de haberlo excluido porque no le trajo suerte, no le fue bien en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El periodista deportivo se quedó a puertas de que sus “Choritos a la chalaca” ganaran el beneficio. Sin embargo, por que tuvieron un poco de arena, no pudo hacerse con el premio.

Lamentablemente, eso no fue todo. El ‘Flaco’ Granda se fue a sentencia porque su “Ratatouille” no estuvo a la altura. Además, Javier Masías tuvo un duro comentario contra su preparación en la que aseguró que su platillo es el peor que ha probado en toda su vida.

Este jueves 14 de diciembre, se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Se enfrentaron Armando Machuca, Mónica Torres, Giancarlo Granda, Mauricio Mesones, Karina Calmet y Santi Lesmes. Uno de ellos pasará a noche de sentencia ¿Quién se salvará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.