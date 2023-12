Es el Grinch de El Gran Chef Famosos: Santi Lesmes se negó a cocinar en equipos previo a Navidad

En el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Santi Lesmes volvió a la cocina, pero esta vez para participar de la preparación de la cena navideña. Al enterarse que trabajará en equipos, sacó su lado más ‘grinch’ en Navidad.

“¿Cómo que en equipos? Yo vine acá solo y me voy solo. No tengo por qué trabajar con nadie. De verdad, ¿ven por qué no me gusta la Navidad? Solo trae malas noticias, trabajar en equipo”, dijo el conductor de televisión.

Este sábado 23 de diciembre, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” se vuelve todo un caos al tener a los 12 participantes en la cocina. Los concursantes, separados en equipos liderados por los jurados, preparan la cena navideña y disfrutan de un intercambio de regalos. ¿Qué sucederá en esta celebración?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano.