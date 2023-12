“Es como si no hubieras hecho nada”: Junior Silva no la pasó nada bien con la presentación de su postre

En el reciente episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Junior Silva fue uno de los participantes que padeció con la preparación del “Trifle de manzana y canela”. El actor ya nos tiene acostumbrados a presentar problemas con sus preparaciones. En esta oportunidad, recibió duras críticas por parte del jurado.

“Junior, no es lo que buscábamos…”, comenzó diciendo Giacomo Bocchio. Sin embargo, Silva fue consciente de que no le salió bien y aseguró que tiene que mejorar. Pero el comentario más duro llegó por parte de Javier Masías, quien mencionó lo siguiente: “Es como si no hubieras hecho nada”.

Este lunes 11 de diciembre, Giancarlo Granda, Mayra Goñi, Karina Calmet, Susan León, Armando Machuca y Junior Silva podrán a prueba su sazón para intentar salvarse de la noche de sentencia de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” ¿Quienes pasarán a la siguiente etapa?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada.