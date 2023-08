“Eres un osito malvado”: Mayra Goñi rechaza las críticas de Giacomo Bocchio en El Gran Chef Famosos

La actriz y cantante Mayra Goñi no tuvo un buen inicio en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Al presentar su omelette como primer plato de la noche, a la joven no le gustó la crítica que recibió por parte de Giacomo Bocchio.

“No cumpliste con el reto, así que voy a probar por compromiso. Pero no vamos a poder calificarte porque el otro (omelette) ni siquiera lo probaste tú, está crudo”, le dijo el chef. Ante ello, Mayra no se quedó callada. “¿Cómo me vas a decir así? Yo te veía como un osito, y ahora eres como un osito malvado para mí”, señaló.

Aunque, Giacomo Bocchio no fue el único con comentarios negativos para el omelette de Mayra. “La verdad que por dentro no tiene gracia”, le dijo Javier Masías. “Lo lograron, arruinaron un clásico de la cocina mundial”, agregó para todos el periodista gastronómico.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.