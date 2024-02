“Eres ejemplo de perseverancia y humildad”: Masías conmovió al ‘Loco’ Wagner tras su eliminación de El Gran Chef Famosos

El ‘Loco’ Wagner fue eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” este miércoles 31 de diciembre. Pese a dejarlo todo en la elaboración de su bola de oro, no fue suficiente para continuar en la competencia culinaria de Latina Televisión.

Javier Masías recordó la primera vez que lo eliminó en la tercera temporada del programa culinario: “Lo que hice esa vez fue acordarme de las risas y los desastres. Cómo olvidar esa papa rellena intergaláctica que aterrizó una tarde feliz para iluminar este set. Ahora, lo que ilumina este set es el ejemplo de perseverancia y humildad que has dado”.

Asimismo, el crítico gastronómico reconoció el esfuerzo del participante en llegar a esta semana final: “Te has enfocado en entregar el mejor resultado posible, aun sabiendo la superioridad de tus compañeros. Creo que has sido consciente en todo momento que estabas un paso atrás, pero a la vez, para tomar impulso e ir dos pasos al frente. Creo que esta vez no alcanzó, pero para los luchadores tarde o temprano alcanza siempre porque nunca se sabe cuándo es la batalla final. Te vas peleando, te vas habiendo progresado muchísimo. Estoy seguro de que ese maná lo vuelves a hacer y cae del cielo”.

Por su lado, la jurado Nelly Rossinelli también le dedicó unas palabras al ‘Loco’ antes de despedirlo definitivamente de “El Gran Chef Famosos”. “Ha sido un gustazo volver a tenerte acá, volver a disfrutar de tus locuras, volver a disfrutar de tu alegría, de esa locura y felicidad que nos contagias. Ahora que te conozco en persona, ahora que conozco ese lado humano tan bonito tuyo, me declaro tu fan número uno actual. De verdad que vales un Perú”, aseguró la popular ‘mamá de los pericotitos’.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez.