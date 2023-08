¿Envidia?: ‘Loco’ Wagner roba ingredientes de Josi y ‘La Herbolaria’ en El Gran Chef Famosos

No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. Christian el ‘Loco’ Wagner hizo de las suyas en la cocina de El Gran Chef Famosos. El famoso pasó a Noche de Sentencia junto a Josi Martínez, Rocky Belmonte, Santi Lesmes, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Milene Vásquez. Los seis participantes tuvieron que preparar Palta rellena como primer plato de la noche.

Durante el tiempo de preparación, el ‘Loco’ Wagner fue a la estación de sus compañeros para pedir ‘prestado’ algunos ingredientes. “¿Me regalas un poco de sal?”, le pidió a ‘Herbolaria’. Ella al inicio se mostró renuente a prestarle, pero luego accedió a dárselo.

Minutos después, José Peláez pasó por las estaciones de los competidores para ver qué estaban preparando. Cuando llegó a la estación de Wagner, Josi empezó a buscar su encendedor. Él lo encontró en la cocina del participante.

“Este chiquito Josi, me está acusando de ladrón. Cuando, en realidad, los ladrones son lo que me quieren sacar de la cocina”. Al mismo tiempo, Herbolaria se acercó a la cocina del ‘Loco’ para reclamarle la sal que le había prestado. Él le respondió que Producción se la había llevado. Sin embargo, José Peláez la encontró dentro de uno de los cajones.

“¿Tienes algo en contra de los Martínez?“, le preguntó Peláez. “Beatriz Martínez viene a reclamar su sal. Abro uno de los cajones y encuentro el encendedor de Josi Martínez”, continuó el presentador. Por su parte, Wagner justificó su accionar. “Herbolaria me quiere hacer quedar mal. No sé de qué están hablando. Me parece que están jugando sucio”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.