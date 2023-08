“El premio se quedará con nosotras”: Natalia Salas y la promesa que le hizo a Mónica Torres tras eliminación de El Gran Chef Famosos

Esta noche Mónica Torres fue la segunda eliminada de la Semana Final. La actriz no convenció al jurado con su preparación de “Estofado de Lengua”. Ella quedó al frente junto con Natalia Salas a la espera de la última decisión del jurado. Ambas estaban derramando lágrimas.

Finalmente, Giacomo Bocchio decidió salvar a Natalia Salas, quien se quebró por lo sucedido. “De todos los escenarios que se plantearon en mi cabeza, no había ninguno donde Mónica no llegará a la final”, señaló.

Natalia Salas, amiga cercana de Mónica, le dedicó unas emotivas palabras. “Te prometo que me voy a esforzar mucho para que esa olla (el premio final) se quede con nosotras. Yo te la voy a llevar a tu casa”, expresó muy conmovida.

Además de los participantes, José Peláez fue otro que se emocionó hasta las lágrimas por la eliminación de Mónica Torres. El presentador se quebró cuando le brindaba unas palabras a la ex concursante. “Hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa y me da muchísima pena saber que no vas a seguir avanzando en la competencia”, le dijo.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.