¿El mejor discurso de Masías? Jurado sorprende a todos con sus palabras en El Gran Chef Famosos 4

Está emocionado. Javier Masías sorprendió a todos con el emotivo discurso que brindó en El Gran Chef Famosos. El crítico gastronómico señaló que los tres semifinalistas deberías estar orgullosos de dónde han llegado.

“A diferencia de otras galas, hoy he venido conmovido por lo que he visto ayer. Yo sí veía a Tilsa en la final. Me quedé pensando qué cosa nos depararía el destino. Quiero decirle a los tres que tenemos, a los mejores, quienes se han impuesto no sobre doce, sino sobre dieciocho competidores”, señaló Masías.

Además, les agradeció por demostrar su temple durante la competencia. “Ustedes son las tres mejores formas de encarar la adversidad que esta temporada nos ha mostrado. No me importa quién se vaya, ni me importa comer bien esta noche. Quiero agradecerles por mostrarnos esa fortaleza, carácter, claridad de pensamiento en momentos difíciles y las sonrisas ante los retos”, comentó.

Este viernes 01 de diciembre, Christian Ysla, Mónica Zevallos y Gino Pesaressi se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” por el pase a la Final del concurso. Ellos deberán preparar “Ópera”, un delicioso postre que les traerá problemas a más de uno. Esta noche, uno de ellos dejará para siempre la competencia y quedará en tercer lugar del concurso culinario. MAÑANA es la Gran Final de la Cuarta Temporada y descubriremos al dueño de la olla de oro.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Fiorella y el Checho Ibarra dejaron el concurso, en los niveles 10 y 11, respectivamente. Finalmente, Tilsa Lozano quedó en cuarto lugar de la cuarta temporada.