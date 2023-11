¿El hermano de ‘Flaco’ Granda lo quiere o lo odia? Sus comentarios causaron asombro en El Gran Chef Famosos

Los famosos empezaron a cocinar. Como es habitual, José Peláez pasó por las estaciones de los competidores para verificar sus preparaciones en El Gran Chef Famosos. Primero llegó a la estación de Giancarlo el ‘Flaco’ Granda, quien tenía algunos ‘problemas’ con su hermano Pablo.

Ni bien llegó, Pablo Granda le confesó: “Yo he venido a apoyar”. Además, ‘cuadró’ a su hermano: “¿Qué pasa Giancarlo? ¿Por qué me estás metiendo toda la presión? Yo he venido a apoyarte…”. Por su parte, el ‘Flaco’ lo apuró: “¡Apúrate, oe’!”.

Peláez continuó preguntando a su hermano si los roles fueran distintos: “¿Qué pasaría si tú fuera el participante y el ‘Flaco’ fuera tu refuerzo?”. Sin embargo, no se esperó la hilarante respuesta: “Estaría gileando con las chicas de producción, les pediría Instagram. El terror de la noche, le dicen. Es bravo, tú no lo conoces”.

Este viernes 17 de noviembre, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Gino Pesaressi, Giancarlo el ‘Flaco’ Granda y Renato Rossini se enfrentaron en el nivel 9 de la competencia de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, dos de ellos pasaron a la Noche de Eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Bérnizon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia.