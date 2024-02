El Gran Chef Famosos X2: ¿Qué dijeron Damián y El Toyo luego de ser eliminados?

“El Gran Chef Famosos X2” ha sido testigo de una sorprendente eliminación en su última entrega. Damián y El Toyo, una de las duplas más queridas por el público, ha sido eliminada de la competencia. Ambos personajes lucharon con determinación en la cocina, demostrando su talento culinario y creatividad en cada plato presentado. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el jurado del programa tomó la difícil decisión de eliminarlos. Esto fue lo que dijo el ‘Toyo’ antes de dejar los estudios del reality.

¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef?

He aprendido un montón. Cuando llegué pensé que cocinaba, pero estando en la competencia me di cuenta de que no sabía absolutamente nada. Junto a Damián hemos aprendido un montón con cada enseñanza del jurado.

¿Cómo ha sido la experiencia de cocinar junto a Damián?

Pensé que iba a ser un poco más estresante, pero al final nos hemos compenetrado muy bien en la cocina. En la competencia, hemos tratado de dividirnos las cosas para así cocinar mejor y considero que sí nos ha funcionado.

¿Qué consideras que les faltó para quedarse en la competencia?

Cuando nos dejaban preparar un plato, considero que siempre íbamos por buen camino; sin embargo basta que cometas un error en el camino, no tienes tiempo para enmendarlo por la premura del tiempo. Coincidentemente en este plato que nos eliminó, no fallamos, solamente hubo dos lasañas mejores.

