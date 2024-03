El Gran Chef Famosos x2: Masías hizo llorar a Joaquín y Rodrigo con esta lacrimógena despedida

El jurado Javier Masías se caracteriza por emocionar a los participantes con sus sabias palabras de despedida en “El Gran Chef Famosos”. Y, en la última Noche de Eliminación de la nueva temporada, no fue la excepción.

El crítico gastronómico tuvo que decirle adiós a Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño, la conocida dupla de los ‘apuraditos’.

“Creo que no me equivoco cuando digo que ustedes son la dupla que más ha progresado en esta temporada en esta competencia. ´pero, verlos progresar y verlos tan seguido todos los días en las Noches de Sentencia y luego de Eliminación y verlos sobrevivir, no es otra cosa que reflejo de dos espíritus que aprenden a trabajar y crecer juntos. Al final, no siempre es tan importante ganar, sino saber perder y saber irse. La máxima lección que pueden darle a todos es que a veces es mejor irse que quedarse. Y se están yendo en la cima. Es una despedida que para mí sabe a victoria. Ha sido espectacular ver su cocina, ha sido espectacular ver su evolución. Pierden por poco y se van con todo lo logrado”, aseguró Masías.

