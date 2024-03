El Gran Chef Famosos X2: Los cuatro participantes que perdieron el repechaje y se despiden del programa

Aunque dejaron todo su esfuerzo a lo largo del Repechaje de “El Gran Chef Famosos X2”, dos duplas no consiguieron uno de los cupos para reingresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

En esta oportunidad, Carolina y Alonso Cano, así como Josetty y Génnesis Hurtado, no consiguieron convencer al jurado con su sazón en el segundo plato de la cuarta noche de Repechaje.

La primera dupla en abandonar definitivamente la competencia fueron los hermanos Cano. “Muchísimas gracias a todos. Hemos sido muy felices aquí, a pesar de que hemos demostrado lo contrario”, precisó Carolina.

Mientras que su hermano Alonso hizo una emotiva reflexión: “La vida es como una pintura: hay que alejarse para darse cuenta de qué se trata realmente. Después de esta gran experiencia nos vamos a dar cuenta que todo valió la pena porque la hemos pasado muy bien y hemos conocido gente maravillosa. El cariño de los ‘chefcitos’ ha sido invaluable. Lo agradecemos de corazón”.

En tanto, la segunda dupla eliminada para siempre de “El Gran Chef Famosos” fueron las hermanas Hurtado. Génnesis no pudo evitar derramar lágrimas de emoción por todo lo vivido en la cocina de Latina Televisión.

“Gracias a todos por conocer nuestro corazón, ojala que hayan aprendido un poco de inglés y español con nosotras. Gracias a todos por su apoyo y por darnos una oportunidad (…) No me aguanté y lloré porque una parte de mí está triste porque me voy a ir, en verdad me sentí en casa. Todos los días me iba a dormir super emocionada por el próximo día. No lloro de tristeza, si no de emoción.Gracias a todos por darnos esta oportunidad y tenerme paciencia. No hablo bien, pero estoy emocionada. Gracias a todos los que nos apoyaron”, dijo la joven.

