El Gran Chef Famosos X2: Conoce a los seis participantes que pasan a la próxima Noche de Sentencia

Aunque dejaron toda su sazón en los dos platos de la noche, tres de las duplas que continúan en “El Gran Chef Famosos X2” no convencieron a los integrantes del exigente jurado y fueron enviados a la temida Noche de Sentencia.

La primera dupla sentenciada fue la integrada por Angie Arizaga y Jota Benz. “Es chévere venir todos los días y no descansar y no dormir. No se preocupen chicos”, aseguró la joven con un tono sarcástico.

En tanto, la segunda dupla enviada a Sentencia fue la compuesta por las hermanas Marisol y Celine Aguirre. “Sentenciadas, a comer más criollo para meterle sazón peruana”, aseguró Marisol. Mientras que Austin y Steve Palao fueron los últimos en caer en Noche de Sentencia.

